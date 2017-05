Senador Otto Alencar defende abertura de processo disciplinar contra Aécio Neves; parlamentar pode ter mandato cassado por falta de decoro; confira vídeo

Em entrevista, concedida na quinta-feira (18/05/2017), o senador Otto Alencar (PSD/BA) defendeu abertura do processo disciplinar contra o senador afastado Aécio Neves (PSDB/MG), com a finalidade de apurar falta de decoro parlamentar no exercício do cargo, culminando com a cassação do mandato. O processo parlamentar está vinculado a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o presidente nacional do PSDB afastou do cargo de senador da República.

Corrupção

Aécio Neves foi afastado das funções parlamentares por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Investigações conduzidas pela Procuradoria-geral da República, no âmbito do Caso Lava Jato, identificaram possível crime de corrupção praticado pelo senador. O afastamento do cargo é justificado, pelo ministro do STF, com a finalidade evitar possível reiteração delitiva e obstrução da justiça.

O envolvimento de Aécio Neves em atos de corrupção é revelado em delação premiada de executivos do grupo J&F, empresa proprietária da marca JBS, dentre os executivos delatores estão os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista. Eles afirmam que Aécio Neves recebeu R$ 2 milhões em propina.

Na quinta-feira (18), durante o transcurso da Operação Patmos, a Polícia Federal entregou mandado de afastamento do senador e cumpriu mandados prisão contra Andrea Neves, irmã de Aécio Neves; e Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio Neves, e realizou busca e apreensão em endereços utilizados por Aécio Neves e familiares.

Confira vídeo