SEDUC de Feira de Santana leva ‘Maria, escombone e o violão encantada’ para abertura 2017 do ‘Dia do Brincar’

Os educadores das escolas públicas e particulares de Feira de Santana (BA) estiveram reunidos na manhã da última sexta-feira (05/05/2017), no Teatro Margarida Ribeiro, para o lançamento do Dia do Brincar, mobilização proposta pela SEDUC – Secretaria de Educação. “Manhã muito prazerosa. Parabéns pela programação”, declara a educadora Iara Martins.

A abertura do evento foi realizada pelos idealizadores do projeto de iniciação musical para crianças ‘Maria, Escombone e o Violão Encantado’. Na oportunidade, Cid Fiuza (jornalista, músico e compositor) e Lorena Porto (atriz, cantora e compositora) palestraram sobre Música para Crianças e contaram tudo sobre o projeto que encanta professores, pais e filhos. “Foi mágico! Quando o assunto é a cultura da criança, a gente vai correndo. Muito obrigada à Secretaria de Educação pelo precioso convite”, declara Lorena.

“Música é oxigênio que entra pelo ouvido”. Com essa frase, Lorena Porto inicia sua fala ao citar o escritor Marcelo Xavier em seu livro infantil “Se criança governasse o mundo…”, para mostrar a importância da música na vida das pessoas, sobretudo, no desenvolvimento cognitivo na infância.

A dupla de artistas apresentou suas canções autorais criadas para tornar a compreensão da teoria musical acessível às crianças, para dar à meninada condições de dialogar com a produção do Brasil e do mundo e para fortalecer o brincar e tudo mais que envolva a cultura da criança. Cid Fiuza se surpreendeu ao ver a plateia cantar junto. “É para isso que nos dedicamos tanto. Sensação muito boa é ter esse reconhecimento de quem sabe bem o que estamos fazendo”, destaca.

Desafios premiados

Depois de apresentar os formatos de atuação do projeto ‘Maria, Escombone e o Violão Encantado’ para festas, eventos infantis e escolas de qualquer cidade do Brasil, Cid e Lorena lançaram dois desafios que causaram alvoroço na plateia.

Desafio 01 (para escolas): para ganhar um Show Voz e Violão com Maria e Escombone GRATUITO, a escola deve gravar um vídeo com o maior número de crianças possível cantando uma das canções do projeto. O vídeo deve ter tempo máximo de 3 minutos e ser postado no Facebook com as tags #MEVE e #mariaescombone até o dia (17/05/2017). O mais criativo, com mais crianças e maior engajamento garante o show dos bonecos de pano mais musicais de que já se ouviu falar.

Desafio 02 (Individual): para ganhar um Show Voz e Violão com Maria e Escombone GRATUITO, a pessoa deve gravar um vídeo com uma criança de qualquer idade cantando uma das canções do projeto. O vídeo deve ter tempo máximo de 3 minutos e ser postado no Facebook com as tags #MEVE e #mariaescombone até o dia 17.05.2017. O mais criativo e com maior engajamento garante o show dos bonecos de pano mais musicais de que já se ouviu falar. A pontuação do engajamento será contabilizada com 1 ponto para cada curtida no vídeo, 2 pontos para cada comentário e 4 pontos para cada compartilhamento.

O primeiro desafio vale para toda e qualquer escola de Feira de Santana (BA) e o segundo para qualquer pessoa residente nesta cidade. O resultado dos desafios será divulgado às 15:00 horas do dia (18/05) na fanpage do projeto. ATENÇÃO: as premiações só serão oferecidas se a página oficial do projeto chegar a duas mil curtidas.