SecultBA divulga resultado final de habilitados no projeto Ouro Negro Feira de Santana 2017

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) tornou público, na edição do último final de semana (13/05/2017) e (14/05), do Diário Oficial do Estado, o resultado final de habilitação das entidades carnavalescas, após a apresentação de recursos no Projeto Ouro Negro Feira de Santana 2017. Foram inscritas as entidades carnavalescas de matrizes africanas que, atendendo aos critérios definidos em edital, entregaram a documentação completa em condições de regularidade.

Promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), o Ouro Negro de Feira apoia financeiramente os desfiles de blocos afro de matrizes africanas dos segmentos blocos afro, afoxé, de reggae e de escola de Samba, na Micareta de Feira de Santana, que acontece entre os dias 18 e 21 de maio de 2017.

As entidades habilitadas no credenciamento do Projeto Carnaval Ouro Negro 2017 Feira de Santana 2017 deverão comparecer ao Centro de Cultura Amélio Amorim, situado à Avenida Presidente Dutra, nº 2222, Capuchinhos, Feira de Santana/Bahia, nesta segunda-feira (15/05), das 14h às 17h, para assinatura dos respectivos Termos de Adesão ao Credenciamento.

Sobre o Projeto Ouro Negro

Através do projeto Ouro Negro, lançado pela SecultBA no ano de 2008, e coordenado pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), agremiações carnavalescas de matriz africana vêm garantindo a sua sustentabilidade. A Secretaria de Cultura estimula a valorização e a preservação da tradição afro, com desfile com alas e roupas tradicionais, além da renovação dos integrantes destes blocos, com maior presença da juventude. Dentro de suas comunidades, estas entidades contribuem para o desenvolvimento social através da construção de uma cultura cidadã.