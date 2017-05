Secretário estadual Walter Pinheiro destaca necessidade da integração das políticas educacionais entre os Estados

Financiamento da Educação, Reforma do Ensino Médio, Formação Continuada e Tecnologia foram alguns dos temas debatidos na II Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), realizada nesta quinta e sexta-feira (11 e 12 de maio de 2017), em São Paulo. Na oportunidade, o secretário da Educação do Estado da Bahia, Walter Pinheiro, apresentou uma proposta para a universalização da banda larga nas escolas públicas.

Pinheiro fez uma avaliação positiva do encontro. “É muito importante uma reunião do Consed, principalmente neste quadrante em que nós discutimos muito a reforma do Ensino Médio, a retomada de aspectos fundamentais na Educação e o grande debate que se faz no mundo sobre a ‘nova escola’”, comentou.

O secretário apontou a importância do desenvolvimento de ações articuladas e integradas entre os Estados. “A Educação precisa de um rumo, de uma correção, e esta reunião alimenta muito a esperança da gente, na medida em que cada grupo de trabalho, como se tivesse montando pedras de um quebra-cabeça, vai montando um diagnóstico, apresentando soluções e a necessidade de a gente integrar, por exemplo, as políticas adotadas em cada Estado, como a gente trocar estas experiências, a busca pelo financiamento, a relação com o Governo Federal, a possibilidade, inclusive, de tratar isso em nível nacional para que tenha a possibilidade das experiências de cada Estado ser compartilhada com o outro, guardadas as devidas proporções e suas especificidades”, afirma.

Para Pinheiro, os resultados da reunião são animadores. “Eu diria que esta reunião trouxe resultados coletados a partir dos nossos grupos de trabalho e que nos levam ao grande desafio de colocar isto em prática, de dialogar com o Governo Federal e partir, efetivamente, para a gente estabelecer mudanças profundas no Modus operandi e, ao mesmo tempo, mudanças profundas para que a gente conquiste esta ´nova escola´”, destaca.

Prêmio Gestão Escolar

Como parte da programação do Consed, Pinheiro também participou, nesta sexta, do lançamento do Prêmio de Gestão Escolar, que contempla projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica do ensino público. Para participar, o gestor deve fazer sua inscrição no portal do prêmio (www.premiogestaoescolar.com.br), onde terá acesso a um instrumento de autoavaliação. Podem concorrer escolas do ensino regular da Educação Básica das redes públicas estaduais/distrital e municipais. “As nossas escolas estão cheias de ótimas iniciativas e este prêmio é um merecido reconhecimento para estas boas práticas que fortalecem o eixo pedagógico nas escolas”, afirmou Pinheiro.