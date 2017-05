Secretário estadual Jaques Wagner palestra sobre ‘O futuro da política e da democracia pós-Impeachment e Lava Jato’, durante edição 2017 do Brazil Forum UK; confira vídeo

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) Jaques Wagner palestra na edição 2017 do Brazil Forum UK, como tema foi ‘O futuro da política e da democracia pós-Impeachment e Lava Jato (The Future of Politics and Democracy Post-Impeachment and Lava Jato)’.

Durante a palestra, Jaques Wagner analisou a cena política atual, avaliou a necessidade de mudanças na legislação eleitoral, afirmou que a desigualdade regional e entre pessoas é um dos principais desafios para a modernização do Brasil, e que a democracia está em perigo no mundo, porque não se conseguiu globalizar a prosperidade, apenas o mercado.

O Brazil Forum UK ocorreu no domingo (14/05/2017) em Oxford, Reino Unido. Participaram da mesa de debate o ex-ministro Ciro Gomes (PDT/CE), Marcos Vinícius (representando o deputado federal Rodrigo Maia (DEM/RJ), Dr. Timothy J. Power, diretor do Programa de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford .

