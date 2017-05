Saulo e Harmonia apresentam show Micareta 2017 de Feira de Santana

O segundo dia de folia reserva grandes emoções para o folião pipoca. Mais de 15 atrações sem cordas irão animar a sexta-feira de Micareta (19/05/2017). Dentre eles Saulo, Jammil, Amanda Santiago e Harmonia.

A noite começa com a apresentação da banda The Beat, logo após teremos a passagem do bloco As Poderosas. A primeira grande atração da noite será Jammil. Depois da banda, a cantora Amanda Santiago se apresenta. Na sequência o trio Armandinho, Dodô e Osmar faz a festa.

Um dos ícones do axé moderno, Saulo deve começar a animar o folião pipoca a partir das 21:00 horas. O arrocha de Os Clones acompanha a fila. Para fazer o folião balançar o esqueleto, a festa será comandada pelo Harmonia do Samba.

Até as primeiras horas do sábado diversas bandas ainda se apresentarão. No Palco Quilombola, sete bandas fazem show na noite de hoje: Axé Neto de Ghandy, Dionorina, Audácia Pura, Libú do Reggae, Diamba, Art Samba e Som de Feira.

No Point da Skol, que também terá atrações para o folião pipoca, hoje será o dia de Pedro Pondé e Banda Di Maré.