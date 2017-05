Saudali apoia a cultura regional em Feira de Santana

Acreditando que a cultura local é de grande importância para a identidade de uma população o frigorífico Saudali, empresa que vem gerando emprego e comercializando produtos de alta qualidade à Princesa do Sertão, estará presente também na Micareta da cidade. “As manifestações culturais em todas suas dimensões, oportunizam entretenimento, lazer, além de gerar empregos e fomentar a economia local, nesse sentido o Saudali é um grande incentivador deste quesito, logo os feirenses podem sempre contar conosco” explicou César Godoi, supervisor de marketing e comunicação do Saudali.

O evento é uma grande tradição em Feira de Santana e em 2017 comemora sua 78ª edição em 80 anos – não foram realizadas durante a 2ª Guerra Mundial e logo depois do Golpe Militar -. A Micareta de Feira é a maior festa de rua da Bahia, perdendo apenas para o Carnaval de Salvador, e atrai uma multidão de pessoas que aproveitam ao máximo a ótima programação do evento. “A micareta faz parte do calendário de nossa cidade. Ela une as pessoas e mostra toda a receptividade da população feirense. Optamos por fazer parte do evento para apresentar o sabor e qualidade dos nossos produtos, além de conforto e muita animação” comentou Kleber Gordiano Tavares, representante comercial do Saudali em Feira de Santana.

O frigorífico marcará presença durante o evento junto ao Camarote Top, DJ Adenor. “Fomos convidados pela organização do camarote que demonstrou organização e qualidade na produção do mesmo. Compartilhando desses valores, decidimos fazer parte dessa folia levando aos micareteiros de Feira o melhor da carne suína além de outras ações inesquecíveis” disse César.

O evento

O investimento no evento, segundo a prefeitura, é de R$ 5 milhões, sendo 25% bancados por patrocinadores.

Sobre o camarote

Há 13 anos essa é a equação da alegria, soma da longa experiência do Dj Agenor em eventos, aliados a uma mega estrutura e a presença de convidados mais que especiais, que resultarão nos seus melhores momentos na Micareta de Feira 2017.

Programação Camarote

Quinta-Feira – Mano Walter, Eva, Cat Dealers

Sexta- Feira – Márcoa Fellipe, É o Tchan, Sax in the house

Sábado – Mil Verões, Old Boys

Domingo – Thiaguinho, Dorgival Dantas, Dan Valente, Gandola vs Mazzillo

Programação ‘Pipoca’

Quinta-Feira – Tayrone; É o Tchan; Chicabana; Duas Medidas

Sexta-Feira – Saulo; Harmonia do Samba; Amanda Santiago; Robyssão; Jammil

Sábado – Pablo; Psirico; Aline Rosa; Edson Gomes; Banda Eva

Domingo – Carla Perez; Tio Paulinho; Timbalada; Alavontê; Armandinho, Dodô e Osmar; Leo Santana; Cheiro de Amor