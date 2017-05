São João de São Gonçalo dos Campos ocorre de 22 e 24 de junho de 2017

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos divulgou a grade completa com grandes atrações que já estão confirmadas para a festa de São João no município. Com o tema: Resgatando a Tradição, a comemoração promete muita animação, música boa e arrasta pé.

Serão três dias de programação, entre os dias 22 e 24 de junho de 2017 são-gonçalenses e turistas poderão curtir shows de artistas como a dupla Thaeme e Thiago, o forró da Banda Magníficos, Cavaleiros do Forró e Seu Maxixe. Também está confirmada a apresentação do cantor Tayrone, além de Galeguinho SPA e Aladin.

E ainda tem mais, participam dessa festa o cantor ítalo Cigano, Nel Kibolly e grupo Lágrimas do Sol. O arrasta pé fica por conta do Forrozão Pense Neu, Kixote é Esse, Danton do Acordeon e Hugo Luna.

Não fique de fora, prepare o milho e o amendoim que vai ser festa até o sol raiar!