Salvador: Sala Contemporânea do Palacete das Artes recebe exposição ‘Limites’, de Maazo Heck

Após 10 anos sem expor na capital baiana, o artista plástico Maazo Heck recebe o público para a abertura da exposição “Limites”, na Sala Contemporânea do Palacete das Artes, nesta terça-feira (09/05/2017) de maio, às 19:00 horas.

A mostra apresenta cerca de 30 trabalhos, em dois conjuntos de pintura. As “Backsides”, da série “O Eterno Feminino”, em que o artista pinta em 16 telas, nádegas de mulheres e “Inventário do Cotidiano”, com 15 pinturas na forma de polípticos, com cenas sobre tudo que o cerca.

“Em umas delas, abusa de pinceladas que se diluem e escorrem pelo suporte escondendo-revelando as não-cores, sombrias e aveludadas, que delimitam formas, ao mesmo tempo objeto de seu desejo e sua preocupação artística, constituindo-se também em objetos do desejo de todos nós”, detalha a crítica de arte Elvira Vernasschi, que complementa. “A obra de Maazo fica então no limite entre uma realidade que já quase não se percebe, a profundeza e suavidade de formas e cores que o aproxima, e ao observador de novos valores estéticos”.

A professora e crítica Angela Schaun (já falecida) também deixou sua impressão sobre a obra do artista plástico. “Na série de pequenas imagens, vai sendo construído um movimento, numa espécie de viagem interior, onde este ser homem continua buscando algo, ou quem sabe, vai a procura do desejo, da vontade, do vazio. Questões a pensar e sentir nessa inusitada experiência do olhar”.

A exposição fica à disposição dos visitantes até o dia 18 de junho.

Sobre o artista:

Maazo Heck nasceu em Salvador, em 1951. Cursou Artes Plásticas na Escola de Belas Artes da Ufba e fez pós-graduação na Universidade São Judas Tadeu de São Paulo. Foi professor da Kompasso Escola de Arte e diretor da Visuais Escola de Arte, em Salvador. Em São Paulo foi professor de Pintura na Escola Panamericana de Artes e na Escola de Comunicação e Artes Plásticas da UNIFIEO. Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas. Foi selecionado para o livro “100 artistas plásticos da Bahia”, lançado na Galeria Prova do Artista, em Salvador e para o volume “450 anos de Salvador” e 500 Anos de Brasil. Possui obras em diversas coleções particulares e oficiais na Bahia e no Museu de Arte do Parlamento de São Paulo.