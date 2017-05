Salvador: roteiristas e desenvolvedores de games terão encontros agendados com produtoras no NordesteLab 2017

Com o objetivo de aproximar Roteiristas e Desenvolvedores de Games a Produtoras, a terceira edição do Nordestelab, que acontece de 30/05 a 02/06/2017 em Salvador, com realização do Laboratório Audiovisual, promoverá as atividades de negócios “Encontros de Roteiristas e Produtoras” e “Encontros de Desenvolvedores de Games e Produtoras”. As atividades são gratuitas, mediante a inscrições no site www.labaudiovisual.com.br.

No Encontro de Roteiristas, os profissionais terão a oportunidade de apresentar suas ideias em diferentes estágios de desenvolvimento a produtoras que possam se interessar em desenvolver conjuntamente esses projetos. Já estão confirmadas para a atividades as produtoras Têmdemdê, Studio Cinevideo, Cabra Quente Filmes, Cine Arts, Movioca e Truque Produtora de Cinema TV e Vídeo.

O Encontros de Negócios entre Desenvolvedores de Games e Produtoras visa aproximar desenvolvedores que tenham ideias em diferentes estágios de desenvolvimento a produtoras que possam se interessar em desenvolver conjuntamente esses projetos. E também produtoras que tenham interesse em desenvolver projetos de games e que buscam profissionais para trabalhar nas suas equipes. Até o momento estão confirmadas as produtoras Movioca, Cabra Quente Filmes e Cine Arts.

Para esta edição o NordesteLab conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), da Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APC/BA) e do Goethe Institut Salvador, além do apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, do IRDEB/TVE 107.5 Educadora FM e da produtora Larty Mark.

Sobre o NordesteLab

O NordesteLab se configura como uma plataforma de encontros que visa o fortalecimento de redes, a comercialização de produtos nordestinos, a realização de ações de formação e qualificação, além da promoção de intercâmbios culturais, estimulo à inovação e entrada de novos agentes no setor.

Sobre o Laboratório Audiovisual

O Laboratório Audiovisual é um espaço de experimentação construído a partir do tripé da formação, pesquisa e fomento ao mercado audiovisual regional. As ações realizadas por ele visam contribuir para promoção dos produtos audiovisuais, a profissionalização e capacitação dos profissionais e articulação dos diferentes agentes, públicos ou privados do setor audiovisual. Entre as ações, destacamos o NordesteLab.