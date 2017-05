Salvador: governador Rui Costa entrega novos setores e anuncia reforma completa do Hospital Roberto Santos

Com investimento da ordem de R$ 13 milhões, a nova unidade de Bioimagem do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) foi inaugurada pelo governador Rui Costa na manhã desta segunda-feira (08/05/2017). A unidade passou por total readequação, com a aquisição de equipamentos de alta tecnologia e operação realizada pela concessionária Rede Brasileira de Diagnóstico (RDB), por meio da Parceria Público-Privada (PPP) Diagnóstico por Imagem. Cerca de 7 mil exames podem ser realizados por mês na unidade.

“É uma unidade moderna. Ela tem o primeiro tomógrafo do Nordeste com 256 canais, com mais precisão e rapidez, possibilitando a realização de mais exames e com um nível de detalhamento muito maior. Com a PPP de Imagem, estamos modernizando os centros de imagem dos hospitais públicos da Bahia. Com isso, aumentamos a performance das cirurgias, tendo mais chances de cura, pois melhoramos o nível de detalhamento das imagens e do diagnóstico”, afirmou Rui.

O governador também entregou a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neurológica do Hospital Roberto Santos, onde foram investidos R$ 377,7 mil. Construída em uma área de 307 metros quadrados, a UTI se tornará referência na área neurológica de alto custo e vai melhorar as condições de atenção à saúde da população baiana, com a oferta de mais 10 leitos de terapia intensiva.

Rui acrescentou que “a reforma no Roberto Santos continua. Ele será completamente reformado. A próxima etapa é na área hemodinâmica, com a reforma de novas alas e instalação de novas UTIs. Esse é o maior e melhor hospital público do Norte-Nordeste e queremos potencializar para que ele passe a fazer cirurgias cada vez mais complexas. Este padrão da UTI Neurológica e do diagnóstico por imagem será levado para restante do hospital”.

Na área externa, o hospital também recebeu obras de urbanização, como uma praça de lazer, com parque infantil, quadra poliesportiva, equipamentos de ginástica, recapeamento asfáltico da via de acesso ao hospital e sede comunitária. Nesta segunda (8), o governador inaugurou ainda a Base Comunitária de Segurança (BCS) de Narandiba, localizada atrás do HGRS.