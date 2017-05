Salvador: Forró ‘Passa Pé’ inicia apresentações na Praça Tereza Batista no Pelourinho

As quintas-feiras de maio no Centro Histórico de Salvador não serão mais as mesmas. É que a banda Forró Passa Pé já iniciou sua temporada de shows, que acontecem todas as quintas deste mês de maio, a partir das 20h, na praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. Excepcionalmente no próximo domingo (21/05/2017) a banda irá se apresentar a partir das 17h. As apresentações seguem até o mês de agosto.

A banda Forró Passa Pé preserva o autêntico som do forró nordestino, onde no repertório constam desde músicas de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, Dominguinhos ao Trio Nordestino e Sivuca, entre outros forrozeiros. Idealizada pelo músico, arranjador e produtor musical, Marco de Carvalho(teclado), o grupo tem ainda os integrantes Edcarlos (Voz), Ronaldo Cavalcante (Guitarra), Israel Ramos (baixo), Théo Oliveira(zabumba), Joceval Santana (triângulo), Renato Gomes (sanfona) e Waguinho (bateria).

Desde 2013 na estrada, o forró Passa Pé já se apresentou no espaço DE VENETA, localizado no bairro Santo Antônio Além do Carmo; em 2014 em Praia do Forte e Imbassaí, além do hotel Sotero em Salvador e em 2016 na praça Pedro Arcanjo no projeto Noite do Forró.