Salvador: Forró Chita Fina no Santo Antônio Além do Carmo

Nesta quinta-feira (18/05/2017), às 20 horas, será dado o ponta pé inicial dos festejos juninos do histórico bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Na ocasião, a banda formada exclusivamente por mulheres, Chita Fina, se apresenta no Daqui do Alto/ Bistrô do Carmo, com um repertório que passeia por clássicos de Luiz Gonzaga e Dominguinhos e, até hoje, embala a típica festa nordestina.

Outra grande atração para a noite é o cenário que vai atrair a atenção dos forrozeiros. Afinal, o Daqui do Alto/ Bistrô do Carmo possui uma bela vista para a Baía de Todos os Santos e que promete encantar baianos e turistas.