Salvador: em cartaz no Teatro Sesc Pelourinho a peça ‘Matraga’

Nesta sexta-feira (19/05/2017) e sábado (20/05) tem apresentação do espetáculo ‘Matraga’, uma adaptação da obra A Hora e a vez de Augusto Matraga de Guimarães Rosa, no Teatro Sesc Pelourinho, em Salvador, às 19:30 horas. Com direção de Geovane Mascarenhas e elenco formado pelos atores Eldiane Souza, Fernando Pedro Maria, Leidy Alencar, Márcio Nunes, Mônica Araújo, Tereza Guimarães e Welber Oliveira, Matraga é uma montagem do Grupo Conto em Cena da cidade de Feira de Santana. “A capital baiana é sempre um sonho para qualquer artista mostrar seu trabalho, pois, é uma cidade que reúne grandes profissionais da área e que serve como importante “janela” para mostrar o que produzimos no interior”, destaca Geovane Mascarenhas.

Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro em 2017 na categoria ‘Espetáculo do Interior’, a peça ficará em cartaz até o final deste mês de maio e relata a saga de um homem – o maior valentão e temido do lugar – em busca de sua redenção. Após uma surra que quase o levou à morte, ele acredita que sua hora de entrar no céu irá chegar e, através da fé, da comunhão e do trabalho deseja a regeneração dos seus pecados.