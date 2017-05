Salvador: Centro de Cultura Adonias Filho abre inscrições para Oficina de Sonorização e Sonoplastia

O Centro de Cultura Adonias Filho – espaço cultural administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) -, localizado em Itabuna, realiza inscrições para a Oficina de Sonorização e Sonoplastia do dia 05 a 12 de maio de 2017. A iniciativa visa ofertar uma atividade de formação para a comunidade com a experiência adquirida pela equipe do próprio espaço cultural. As inscrições são gratuitas e as aulas acontecem todos os sábados, a partir do dia 13 de maio até o mês de junho, das 14h as 16h.

Ministrada por Marluce Santos, técnica de som do espaço cultural, a oficina é destinada ao público interessado em conhecer ou se aprofundar na parte técnica da sonorização e sonoplastia. Conceitos de sonorização, diferenças entre sons e ruídos, montagem, operação e equalização de aparelhagem de som são alguns dos assuntos abordados nas aulas, que acontecem de maneira seqüencial, aos sábados. Os alunos regulares recebem certificação no último dia da oficina.

Os interessados podem se inscrever presencialmente, no Centro de Cultura Adonias Filho, ou através do telefone (73) 3211-6429.

Espaços Culturais da SecultBA – A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia mantém 17 espaços culturais em diversos territórios de identidade baianos, geridos pela Diretoria de Espaços Culturais (DEC), setor vinculado à Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura (Sudecult). Destes, cinco encontram-se em Salvador – Cine Teatro Solar Boa Vista, Espaço Xisto Bahia, Casa da Música de Itapuã, Centro Cultural de Plataforma e Espaço Cultural Alagados – e 12 nos municípios de Alagoinhas, Feira de Santana, Guanambi, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mutuípe, Porto Seguro, Santo Amaro, Valença e Vitória da Conquista. Para mais informações, acesse: www.espacosculturais.wordpress.com.