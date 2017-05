Salvador: Bairro Narandiba recebe a 18ª Base Comunitária de Segurança do Estado

Aulas de informática, música e karatê já estão previstas para os moradores de Narandiba, com a inauguração da Base Comunitária de Segurança, na manhã desta segunda-feira (08/05/2017), pelo governador Rui Costa e pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

A unidade de polícia cidadã foi a segunda entrega do Governo do Estado hoje, que iniciou a manhã com o lançamento das obras de urbanização, que incluem uma praça de lazer, parque infantil, quadra poliesportiva, equipamentos de ginástica e recapeamento asfáltico no entorno do Hospital Roberto Santos, além de entregar a maior unidade de bioimagem da rede pública do Norte e Nordeste e a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neurológica.

A BCS de Narandiba, 18ª instalada na Bahia e 11ª em Salvador, colocará em prática a filosofia do Pacto pela Vida (PPV) através da promoção de cursos, como informática e artes marciais, com o objetivo de resgatar crianças e adolescentes da comunidade, além de ampliar a sensação de segurança na região. Na construção da unidade foram investidos cerca R$ 600 mil.

“O sucesso das ações realizadas nas demais Bases Comunitárias mostra que este modelo tem muito a ser explorado. O que estiver ao alcance da SSP para dar seguimento a expansão deste modelo de policiamento será feito”, destacou o secretário Maurício Barbosa.

Presidente da Associação de Moradores do Entorno do Hospital Roberto Santos e morador da região há 21 anos, Roque dos Santos Neiva, 49, aprovou o pacote de ações do governo do estado na região além de ressaltar a valorização do bairro com as melhorias promovidas na região. “Nosso bairro precisava de melhorias e nós esperamos que os demais órgãos públicos sigam esta iniciativa e também se façam presente”, conclamou.

Animado com o lançamento da nova unidade, o comandante da BCS/Narandiba, capitão Alã Carlos de Jesus Santos, diz que já iniciou o diálogo com entidades não governamentais com o objetivo de fortalecer ações sociais na região. “Temos confirmadas as aulas de informática, de karatê e começamos o projeto de oferecer cursos de música”, finalizou.

Fruto de parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti) a unidade também possui um Centro Digital de Cidadania com 12 computadores, possibilitando a capacitação gratuita de jovens da região.