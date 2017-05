Salvador: aluno da BCS Calabar faz do boxe estilo de vida

Há pouco mais de um ano as luvas de boxes passaram a ser o assessório favorito do jovem Jonathan Richard Oliveira Mendes dos Santos, 15 anos. Hoje, o esforço e dedicação aos treinos que acontecem diariamente na Base Comunitária de Segurança (BCS) do Calabar, através do projeto ‘Viva a Vida Salvador – Boxe e Cidadania’, provaram valer à pena. Jonathan tornou-se, no último sábado (06/05/2017), campeão baiano de Boxe na categoria cadete (até 48 quilos).

Conquistar a medalha alegrou o garoto e o tornou exemplo para os principiantes do projeto. “Todos na comunidade ficaram felizes com minha vitória, e os mais novos passaram a me ver como inspiração”, orgulhou-se o vencedor. Para ele o estudo e o esporte podem transformar a vida de todos.

Com talento para reconhecer vencedores, o professor de boxe Nelson Felipe Santos já conseguiu transformar outros três atletas do projeto ‘Viva a Vida Salvador – Boxe e Cidadania’ em campeões. Para ele, colaborador ativo do trabalho social realizado na BCS, não existe recompensa maior que a mudança na vida desses jovens. “Moramos em um bairro que não é valorizado e temos que ter coragem para mudar nossa realidade”, falou. O treinador orgulha-se de repassar o conhecimento aprendido na juventude.

Para a comandante da BCS, capitã PM Aline Muniz, a conquista representa todo o esforço do professor e de seus alunos que enfrentam dificuldades para continuar trilhando o caminho do bem e se ocupando com atividades positivas. “Mesmo com todas as dificuldades, eles frequentam as aulas assiduamente. E, tenho certeza, que a maioria pensa em seguir carreira ligada ao projeto que participa”, enfatizou a PM.

Hoje, aproximadamente 60 alunos têm acesso ao esporte na BCS. Ainda existem vagas e jovens ou adultos que tiverem interesse podem se matricular. “Que muitos como o Jonatham apareceram e tragam mais alegrias para a comunidade”, concluiu a comandante.