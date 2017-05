Revitalização do Point Universitário é anunciada durante lançamento da Micareta 2017 de Feira de Santana

O Point Universitário, um dos trechos mais tradicionais da Micareta de Feira de Santana, será completamente revitalizado este ano. O projeto será executado pela Skol, patrocinadora oficial da festa momesca. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12/05/2017) durante o lançamento oficial da Micareta 2017, no espaço de eventos Ária Hall. A festividade começa oficialmente nesta quinta-feira (18/05), e segue até domingo (21/05). Estiveram presentes o prefeito José Ronaldo de Carvalho, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges, além de representantes das polícias Civil e Militar; Polícia Federal; Ministério Público Estadual; dentre outras autoridades e integrantes de segmentos envolvidos na festa.

Além da melhoria em toda a sua estrutura, o Point Universitário contará com um palco fixo. A grande atração será a cantora Katê, que também esteve presente no lançamento. “É sempre uma honra muito grande participar da Micareta de Feira, a primeira do Brasil, e este ano, fazendo parte dessa novidade que é o novo Point Universitário, vai ser ainda mais especial”, ressaltou.

O dirigente da cervejaria Ambev, Carlos Medeiros, ressaltou a pujança da Micareta de Feira. “É gratificante para nós termos a marca da Skol nessa festa que é sem dúvidas a maior do estado depois do Carnaval. E através da parceria da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, temos tudo para fazer a melhor festa de todos os tempos”, assegurou.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho observou que esta Micareta será a mais “democrática”, em termos de participação popular, em toda a história. “Será uma Micareta sem cordas. As principais atrações da festa são para o povo. E isso faz da nossa Micareta uma das maiores festividades populares de todo o país”, apontou.

Saúde

Durante o evento de lançamento da Micareta 2017, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o esquema de trabalho para o evento. Assim como já acontece há alguns anos, uma grande unidade de saúde será montada no circuito da festa, no trecho do cruzamento com a avenida Adenil Falcão. Atuarão no local e em todo o circuito uma equipe composta por 500 profissionais, dentre médicos e especialistas em buco-maxilo, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros. Serão disponibilizados os seguintes serviços: SAMU, CEREST, Vigilância Sanitária, orientações sobre DST/HIV/Aids, atendimento a violência contra a mulher, distribuição de pílulas do dia seguinte, e ações dos agentes comunitários de saúde. Ambulâncias padrão também estarão a disposição no circuito.

Segurança

Os esquema de segurança também foi apresentado pelas polícias Civil e Militar. Serão 4 Postos de Policiamento Integrado (PPIs) na avenida Presidente Dutra. Estas unidades contam com prepostos de ambas corporações. A Polícia Civil terá diversos postos no circuito da festa e atuará com uma equipe formada por: 43 delegados, 172 investigadores, 54 escrivãos e 82 funcionários administrativos, totalizando 351 servidores envolvidos.

Já a PM contará com cerca de 6 mil prepostos, que atuarão em 1.271 patrulhas (254 por dia), e utilizará drones para o monitoramento de todo o circuito. Os policiais militares também farão as revistas em todos os 38 acessos ao Circuito Maneca Ferreira.