Programa de admissão na Universidade de Missouri será apresentado em Salvador. O evento, acontece nessa sexta-feira (19/05/2017), às 19 horas no Teatro da Cidade, será aberto aos pais e alunos que desejam conhecer as possibilidades de estudar em uma universidade fora do país.

Universidade de Missouri

O que é necessário para ingressar em uma das universidades de maior renome nos Estados Unidos? A resposta para esta pergunta faz parte do conteúdo da palestra de Ryan Griffin, diretor do escritório de admissão internacional da Universidade de Missouri, EUA, que estará em Salvador a convite do Colégio Villa – Campus de Educação para uma palestra aberta ao público no dia 19/05, às 19h, no Teatro da Cidade – Paralela. Os interessados podem realizar inscrição através do e-mail atendimento@campusvilla.com.br ou através do telefone (71) 3281-1000. As vagas são limitadas.

Fundada em 1839, a Universidade de Missouri está entre as 100 melhores dos Estados Unidos, dentre as 4.726 instituições existentes. Com mais 35 mil alunos, Mizzou oferece mais de 280 cursos de graduação, sendo que suas faculdades de Medicina, Administração, Direito e Engenharia aparecem no ranking das 100 melhores do país. A Universidade de Missouri é um dos 62 membros da Associação de Universidades Americanas – AAU), junto a instituições como Harvard, Yale, Princeton, Stanford, MIT, NYU, Cornell e Columbia.

Ryan Griffin é bacharel em Estudos Latino-Americanos e Marketing, além de doutorado em Língua e Literatura Espanhola, além de ser membro da International Association of College Admissions Counselors (IACAC). O diretor já percorreu mais de 30 países e ajudou milhares de estudantes de todo o mundo a conhecer o processo de candidatura para se tornar um Missouri Tigers.

“O nosso objetivo é abrir novas oportunidades para os estudantes baianos, para que eles possam tirar suas dúvidas sobre as vantagens e desafios em estudar fora do país e abraçar uma nova cultura”, comenta a Supervisora Pedagógica do Programa Bilíngue, Ilma Andrade. No Villa – Campus de Educação, os alunos a partir do 9º ano já ingressam no programa American High School que possibilita estudar o Currículo Oficial Americano e atenderem os critérios que vão possibilitar a admissão para cursos de graduação em qualquer universidade americana do mundo.

Alunas reconhecidas pela NHS

As alunas do 3º ano do Ensino Médio, Emilie Sena e Ana Carolina Cruz participaram do programa American High School do Villa e foram selecionadas entre milhares de estudantes no mundo todo para fazerem parte da NHS – National Honor Society. Esta organização norte-americana, criada em 1921, reconhece estudantes que se destacam em assuntos escolares, durante o ensino secundário. Emilie e Ana Carolina receberam a honraria pelo alto rendimento nos quesitos: conhecimento, liderança, serviço e carácter.