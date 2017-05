Princesas da Micareta 2017 de Feira de Santana esbanjam beleza e simpatia

Símbolo oficial da Micareta de Feira de Santana, as majestades vão embalar os foliões no frenético ritmo do primeiro e maior carnaval fora de época do Brasil, que este ano ocorre no período de 18 a 21 de maio. Difícil mesmo vai ser acompanhar o embalo das princesas pelo circuito Maneca Ferreira.

A primeira Princesa da Micareta 2017, Alana Santos de Almeida, 19 anos, garante que já está preparada para a maratona de quatro dias da festa momesca. E mesmo sendo o primeiro ano que participará todos os dias deste evento, está com muita animação e disposição para puxar os foliões: “Animação é o que não falta. E nosso recado é para que todos venham para o circuito da festa com muita paz e amor no coração”.

Estudante de fisioterapia e trabalhando como recepcionista, Alana Almeida, de 1,78 m e 78kg muito bem distribuídos, é pura alegria. “Este foi o primeiro ano que disputei o concurso para participar da festa, incentivada pelos meus pais. E espero que a partir de agora surjam outras oportunidades, convites para participar de outros desfiles e mostrar todo meu talento”, frisou.

A vontade de participar do concurso de Rainha da Micareta de Feira de Santana já vinha desde o ano passado. Entretanto, este foi o primeiro ano que Alana disputou. “No ano passado perdi o prazo para as inscrições. E neste cheguei a tempo e para minha surpresa fui eleita primeira princesa”, destacou, orgulhosa da oportunidade de representar oficialmente a animação dos foliões na festa.

“Darei o melhor de mim”

Suzana Ferreira é a segunda Princesa da Micareta 2017. Aos 26 anos, a estudante de Direito tem 1,65m de altura e pesa 60 quilos. Esta é a segunda vez que participa do concurso. “Estou muito ansiosa para receber a faixa e contado os dias para o início da festa. Darei o melhor de mim”, promete ela distribuir alegria na avenida.

O valor do prêmio, Suzi, como ela gosta de ser chamada, planeja aplicar nos estudos. “Recebi o maior incentivo da família e dos amigos, que torceram por mim”. De cabelos pretos e olhos castanhos, a princesa diz que seu hobby é malhar. “Sou tímida, embora não pareça. Também tenho um lado caseiro. Gosto de ficar no meu quarto, lendo meus livros”.

Suzana já participou de outros concursos. Já foi finalista do Musa do Baianão, pelo Esporte Clube Vitória, em 2016, e também ficou na final no concurso “Musa do Brasileirão”, no mesmo ano. Ela conquistou o título “Bela da Torcida do Vitória”, pelo site Uol, em 2016.

Paz, amor e alegria é o que desejam as majestades da Micareta

Nos quatro dias da folia, eles são majestades. Ela leva a coroa e ele a chave da cidade. Jaíze dos Santos, 22 anos, vai realizar um sonho que traz consigo desde a infância. Que é carregar o título de rainha da Micareta de Feira de Santana.

“Estou realizada e muito alegre com o resultado”, diz a jovem cabelereira, que sabe do seu papel na avenida: “É uma responsabilidade enorme alegrar o folião. Espero que todos se divirtam com muita felicidade, paz e amor no coração”.

Esta é a segunda vez que ela participa do concurso das majestades da Micareta – a outra foi em 2014. “Agradeço o apoio que recebi dos meus amigos, minha família, do meu namorado”.

Enquanto isso, Newton Tavares Neto leva o reinado sem nunca ter lhe passado pela cabeça. Se candidatou ao concurso por conta de uma aposta entre amigos. “Se eu ganhasse a aposta daria R$ 2 mil, que é o valor da premiação. Eu perdi, tive que me candidatar a rei momo e ainda ganhei a grana”, brinca o jovem pecuarista que pegou os familiares de surpresa. “Ficaram sabendo quando eu já estava inscrito”.

Esbanjando beleza, Jaíze, a morena de cabelos cacheados, chama atenção. É a segunda rainha negra da Micareta de Feira. O irreverente Newton é o rei momo mais jovem da história da festa. Ele tem 23 anos. Com 1,80 de altura pesa 160 quilos. “Sou gordo desde a infância”. Uma coisa eles têm em comum: “levar alegria para a avenida. Que tenhamos uma Micareta de paz”, deseja o Newton.