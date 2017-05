Presidente da Câmara Municipal de Santana contesta críticas ao governador Rui Costa; vereador Lulinha finge não saber que colega de partido é destaque da Lava Jato

No tempo do grande expediente, na sessão ordinária desta segunda-feira (08/05/2017) na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), repercutiu as críticas feitas pelo colega Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM) sobre a atual crise política que assola o Brasil. Segundo Lulinha, a investigação Lava Jato chegará ao governador Rui Costa. O presidente do Poder Legislativo feirense, vereador Reinaldo Miranda (Ronny, PHS), também participou do debate.

“Carlito se expressou bem ao mencionar sobre toda a sujeira que está acontecendo em nosso país. A semana passada, um delator da Operação Lava Jato afirmou que o ex-governador fez acordo com a Odebrecht para ajudar no financiamento da campanha de Rui Costa. Foram R$ 290 milhões envolvidos. A Operação já começa a chegar em Rui Costa. Atenção vereadores do PT. E não tenho dúvidas de que muitos políticos ligados ao PT estão envolvidos no desvio de dinheiro público”, pontuou Lulinha.

Após ouvir atentamente o pronunciamento do colega, o presidente do Poder Legislativo feirense, vereador Reinaldo Miranda, Ronny (PHS) garantiu que o prefeito José Ronaldo de Carvalho e o governador Rui Costa são dois homens públicos de condutas ilibadas.

“Diante do discurso do colega Lulinha não poderia deixar de subir a esta tribuna e afirmar que sabemos da fase em que nosso país vive, mas se tem dois homens públicos com total transparência de atos são o prefeito José Ronaldo e o governador Rui Costa. Portanto, não deveríamos usar esta tribuna para afirmar que o governador será citado em uma denúncia feita sem provas ou testemunhas. Não sou advogado de Rui Costa, porém sei que é um homem sério e honesto”, defendeu.

Líder do DEM na Lava Jato

Pertencente ao mesmo partido do vereador Lulinha, Democratas, o prefeito de Salvador, ACM Neto, alçou à condição de destaque no noticiário nacional, quado foi citado em esquema de corrupção financiado pela Odebrecht. Sobre esse aspecto, o vereador Lulinha finge não saber nada.

Confira vídeo