Prefeitura de Santo Antônio de Jesus anuncia atrações do São João 2017

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus anunciou na noite desta sexta-feira (12/05/2017) a grade de atrações do Melhor São João da Bahia 2017, em evento com a imprensa local. Entre os nomes divulgados estão atrações de peso como a cantora Marília Mendonça, que neste São João fará seu único show aberto na Bahia em SAJ e as duplas Marcos & Bellutti e Maiara e Maraísa.

O forró, destaque na programação, vem forte com Santana, o Cantador; Targino Gondim; Adelmário Coelho; Trio Nordestino; Mastruz Com Leite; Cavaleiros do Forró; Del Feliz e Tio Barnabé. O arrocha também terá espaço com Dois Amores; Tayrone e Sem Retoque. Na programação ainda, a dupla sertaneja Lukas & Gustavo.

11 bandas locais se apresentarão nos palcos principais esse ano, com repertório de forró. O número e mais que o dobro dos anos anteriores onde apenas 5 bandas locais tinham espaço no espaço principal do evento.

A festa será aberta com o Aniversário da Paróquia no dia 21, cuja atração deste ano será o Padre Ezequiel Dal Pozzo, destaque na música religiosa atual e escolhido pela própria Paróquia. O Trezenário também terá o apoio da Prefeitura.

No evento, o Prefeito Rogério Andrade anunciou ainda outras novidades para esse ano como o Concurso de Quadrilhas, a nova Vila do Forró, espaço onde serão reproduzidos prédios históricos de Santo Antônio de Jesus como a Prefeitura, o Centro Cultural, a Igreja Matriz e a Estação Ferroviária, e onde haverá uma casa de farinha funcionando em tempo real. Outras novidades são o Forró das Crianças, que será realizado no domingo à tarde e o Forró da Melhor Idade, no sábado à tarde. A Prefeitura também irá apoiar forrós nos bairros, promovidos por associações de moradores. A cultura alternativa terá terá espaço.

A Secretária de Cultura, Turismo e Juventude, Dene Cortes, explicou o conceito de criação da nova marca do São João e revelou que os coretos das principais praças também terão forró pé de serra durante o dia.

As bandas locais interessadas em se apresentarem nos festejos juninos podem fazer inscrição até segunda-feira (15), quando termina o prazo previsto no edital.