Prefeito de Feira de Santana lamenta morte de Antonio Pinto

A Prefeitura de Feira de Santana lamenta a morte do juiz e ex-vereador Antônio Pinto, irmão do ex-deputado José Francisco Pinto. O juiz aposentado faleceu na última sexta-feira (05/05/2017), em Salvador. O corpo foi velado no Salão Nobre da Prefeitura e o sepultamento ocorreu às 15:00 horas no Cemitério Piedade.

“Um homem que contribuiu muito para o desenvolvimento de nossa cidade, junto com seu irmão. É uma perda muito grande. Deixo meus votos de condolência para toda a família”, disse o prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Antônio Pinto exerceu o mandato de vereador por duas oportunidades, em 1958 e 1962. Ele foi o primeiro vereador a conceder o primeiro título de Cidadão Feirense, na oportunidade para o Monsenhor Mário Pessoa.