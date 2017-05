Prefeito de Conceição da Feira debate segurança pública com secretário estadual Maurício Barbosa

O prefeito de Conceição da Feira, Raimundo da Cruz Bastos (Pompílio, PSD), acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Adriano Melo (PT) e do deputado estadual Joseildo Ramos (PT), participaram de audiência na Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), com o secretário Maurício Barbosa. O encontro ocorreu na quarta-feira (17/05/2017) e objetivou debater melhorias na segurança pública do município.

Na oportunidade, o prefeito apresentou demandas mais urgentes do município, a exemplo da reforma do prédio da delegacia, aumento de efetivo da Polícia Militar e o envio de nova viatura para a Polícia Civil.

Ao analisar o encontro, o deputado Joseildo Ramos, a audiência foi proveitosa. “Estamos trabalhando para garantir o reforço da segurança pública dos municípios baianos. Sabemos que é uma área de extrema importância e que requer uma atenção redobrada”.