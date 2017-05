Postos de combustíveis de Salvador coletam notas fiscais para ajudar o Hospital Martagão Gesteira

A doação de notas fiscais é uma das principais fontes de arrecadações de recursos do Hospital Martagão Gesteira por meio da campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade. Para ajudar o hospital, que há 50 anos garante assistência médica gratuita a crianças de todo o Estado, o Sindicombustíveis Bahia via Projeto Posto Solidário promoveu, nesta sexta-feira (19/05/2017), um dia de mobilização para doação de notas fiscais, envolvendo revendedores de combustíveis e consumidores.

Postos de combustíveis viram pontos de coletas nesta sexta-feira e as notas fiscais serão doadas ao Martagão. A campanha ajuda na compra de equipamentos e medicamentos, pagamento de água e energia, dentre outras demandas importantes para a continuidade do funcionamento do hospital e atendimento às crianças. Participam da campanha postos localizados no Caminho das Árvores, Costa Azul, Rio Vermelho, Pituba, Horto Florestal, Cidade Jardim, Patamares, Pernambués, Cabula, Comércio e Graça. Postos de Lauro de Freitas, Candeias e Simões Filho vão receber também as notas fiscais

“Esperamos contar com a colaboração dos consumidores e revendedores. Vamos ajudar a reduzir a mortalidade infantil no nosso Estado. Este gesto de solidariedade não custa nada, mas pode mudar muitas vidas”, declara o presidente do sindicato, José Augusto Costa.