Polícia localiza líder de tráfico de drogas no Bairro Cajazeiras, em Salvador

O traficante Sócrates Arquimedes Menezes da Conceição, conhecido como Alef, entrou em confronto com a Rondesp/Central após perseguição nesta segunda-feira (15/05/2017). Alef, que era chefe de uma das quadrilhas com atuação em Águas Claras e Cajazeiras, estava na região de Cajazeiras XI, em Salvador com outras três pessoas, quando foi abordado e reagiu. Com o grupo foram encontradas arma e drogas.

Acusado de inúmeros homicídios, Alef foi atingido e socorrido para Hospital Eládio Lasserre, em Águas Claras, mas não resistiu aos ferimentos. Foram presos Ednei Mota lopes Júnior e Emerson Mota Lopes Júnior. O motorista de um serviço privado de transporte, Matheus Valadares Souza foi ouvido e liberado.

Com o grupo foram encontrados um revólver calibre 38, munição, 86 trouxinhas de maconha, cocaína. O grupo foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

*Com informações da SSP Bahia.