Polícia identifica criminoso ferido em roubo a coletivo no Comércio de Salvador

Leandro Lima Freitas, 23 anos, foi capturado por equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na tarde desta quinta-feira (11/05/2017), minutos depois de roubar passageiros no coletivo número 34.603, linha Vista Alegre x Estação da Lapa, no Comércio.

Com sete passagens por tráfico de drogas, roubo e furto qualificado, o criminoso, desta vez, agiu com mais dois comparsas, um com 12 anos de idade e outro adulto, que fugiram após reação de um passageiro. Atingido por disparo de fogo, Leandro foi socorrido no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O trio entrou no ônibus na Praça Marechal Deodoro, no bairro do Comércio. Com facões, anunciaram o roubo e começaram a roubar os passageiros. “Estamos com as equipes nas ruas, colhendo informações com pessoas que trabalham na região. Leandro é um bandido perigoso, agressivo, com cinco passagens pelo Gerrc. Com certeza, esse grupo praticou outros roubos em Salvador e existe uma grande chance dos outros envolvidos terem também registro nas unidades policiais”, comentou o coordenador do Gerrc, Nélis Araújo.

O delegado solicitou que vítimas de outros roubos que identificarem Leandro como autor, devem comparecer ao Gerrc, no Complexo da Baixa do Fiscal.

*Com informações da SSP Bahia.