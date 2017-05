Palco Quilombola terá 36 atrações nos quatro dias de festa da Micareta 2017 de Feira de Santana

O palco Quilombola, tradicional na Micareta de Feira de Santana, terá 36 atrações, de diversos estilos musicais, nos quatros dias da festa momesca. Nesta quinta-feira (18/05/2017), primeiro dia da folia, seis bandas se apresentam no local.

As apresentações começam as 19h com a banda Oz Pallas. Dinho Mortadela, Dionorina, Beto Maravilha, Viola de Doze e Abordagem também fazem parte da grade do primeiro dia.

Na sexta, 19, a festa começa no mesmo horário com shows de Axé Neto de Ghandy, Tava Escrito, Audácia Pura, Libú do Reggae, Diamba, Art Samba e Som de Feira.

Sábado, 20, e domingo, 21, as apresentações começam mais cedo, às 15h. Também, mais bandas. Algumas bandas que passarão pelo palco são: Terra Samba, Zé das Congas, Gilsam, Papel de Seda, Mania de Guetto e muitas outras.

Neste ano, por conta das obras do BRT na avenida João Durval Carneiro, o palco Quilombola foi transferido para a rua Vasco Filho.