Palco para todos os ritmos, Micareta 2017 de Feira de Santana atrai capoeiristas

Palco livre e convidativo a todos os ritmos musicais e danças, a Micareta de Feira de Santana traz para o circuito Maneca Ferreira, na avenida Presidente Dutra, uma das mais autênticas expressões de nossa cultura, o gingado da capoeira, com sua musicalidade bem peculiar. A manifestação vai estar presente durante a festa momesca com o desfile do Bloco de Capoeira, reunindo mestres e praticantes deste esporte de diversas cidades baianas.

A iniciativa é da Associação Ginga Menino e o bloco vai desfilar no último dia da Micareta, domingo (21/05/2017). Se concentra a partir das 13:00 horas, nas imediações do Centro de Cultura Amélio Amorim (CCAA), seguindo em desfile pela avenida Presidente Dutra.

Coordenador do bloco e presidente da associação, Cláudio Borges de Brito, ou simplesmente Metre Paraná, como é mais conhecido nas rodas de capoeira, informa que o bloco este ano vai contar com a participação de capoeiristas de Feira de Santana, Salvador, Cachoeira, Berimbau, Santo Estêvão e São Gonçalo dos Campos.

Em seu quarto ano de fundação, o Bloco de Capoeira vai para o circuito da festa este ano com o tema “As Princesinhas do Sertão”, prestando homenagem a quatro mães-de-santo feirenses: Mãe Pequena, Mãe Maria Mália, Mãe Graça e Mãe Rosinha. Será animado com maculelê, percussão e ritmos do berimbau, símbolo musical maior da capoeira, puxados por um trio elétrico.

O bloco será lançado neste domingo (14/05), a partir das 13:00 horas, com desfile no bairro Irmã Dulce, antigo Vietnã. Os participantes se concentram na sede do Ginga Menino, à rua Rio Purus, 149, contando com a animação do Trio Sambadores do Nordeste, grupo de samba São Francisco, do Alto do Rosário e capoeiristas.

Mestre Paraná explica que a camisa para participar do bloco estará disponível somente no dia do desfile, ao custo simbólico de R$ 20,00.