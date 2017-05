Operação Patmos, a ação coordenada entre o STF, PGR e PF que fragmentou Governo Temer e afastou o senador Aécio Neves do mandato

A Operação ‘Patmos’ é decorrente de investigações do Caso Lava Jato e foi deflagrada na quinta-feira (18/05/2017) pela Polícia Federal (PF), através de requerimento da Procuradoria-Geral da República (PGR), com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). O nome da operação faz referência a ilha grega de Patmos, local onde o Apocalipse (último livro canônico do Novo Testamento) foi revelado ao apóstolo João.

Força policial

No transcurso da Operação ‘Patmos’, cerca de 200 policiais federais cumpriram 49 mandados judiciais, sendo 41 de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão, além do Distrito Federal. As buscas ocorrem na residência de investigados, em endereços funcionais, escritórios de advocacia e órgãos públicos.

O objetivo da operação foi coletar provas de corrupção e crimes contra a administração pública, entre outros crimes, referentes a investigações que tramitam no STF, decorrentes de acordo de delação premiada de executivos do grupo J&F, empresa proprietária da marca JBS, dentre os executivos estão os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista.

Entre os principais alvos da operação estão os senadores Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG) e José Perrella de Oliveira Costa (Zezé Perella, PMDB-MG), e o deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures (PMDB-PR). Em decorrência de possíveis atos ilícitos, o presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP), foi denunciado pela PGR ao STF. O ministro Edson Fachin recebeu a denúncia.

Durante a operação ocorreu a prisão preventiva de Andrea Neves, irmã do senador Aécio Neves; Ângelo Goulart Villela, procurador da República; e Willer Tomaz, advogado do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ).

Relação dos Mandados

Minas Gerais – 17 buscas e 3 prisões preventivas

Paraná – 2 buscas e 1 prisão preventiva

Rio de Janeiro – 3 buscas

São Paulo – 7 buscas e 1 prisão preventiva

Maranhão – 1 prisão preventiva

Distrito Federal – 12 buscas e 2 prisões preventivas