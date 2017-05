O comando da folia agora é com o Rei Momo, rainha e princesas da Micareta 2017 de Feira de Santana

O prefeito José Ronaldo de Carvalho presidiu, na noite desta quinta-feira (18/05/2017), a cerimônia de coroação da rainha, princesas e o Rei Momo, na abertura oficial da Micareta de Feira de Santana.

Com a presença da imprensa, secretários municipais, e produtores culturais, a rainha Jaize dos Santos, as princesas Alana Santos e Suzana Ferreira receberam as faixas e as coroas das mãos das autoridades presentes, juntamente com o Rei Momo, Newton Carvalho.

Ao entregar simbolicamente a chave da cidade à Sua Majestade Primeira e Única, o prefeito José Ronaldo transferiu-lhe o comando da folia.

“A partir deste momento, você comanda a festa. Você tem quatro dias para levar alegria e paz aos foliões. A paz da Micareta é você quem faz. Comande a cidade, a cidade é sua”, disse Ronaldo.

Como manda a tradição da festa, que este ano chega a 78 edições, o descontraído Rei Momo Newton Carvalho jurou levar paz e muita alegria pelo caminhos da folia.

Terceira Idade

Numa promoção da Secretaria de Desenvolvimento Social, também foram coroados a rainha da Terceira Idade, Maria Isabel, a princesa Andréa Carine Bonfim e o Rei Momo Ediane Miranda, portadores de deficiência.