“Nunca tive tanta vontade de ser presidente como agora”, diz ex-presidente Lula em Curitiba

Após prestar depoimento por mais de cinco horas ao juiz Sérgio Moro nesta quarta-feira (10/05/2017), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, e falou às milhares de pessoas que estavam ali para lhe prestar solidariedade desde o início da tarde. Ele disse, para a alegria dos que ali estavam: “Eu estou vivo e estou me preparando pra voltar a ser candidato a presidente deste país. Nunca tive tanta vontade como agora”.

Além de falar a respeito do processo que sofre na 13ª Vara Federal de Curitiba, em que é acusado de ser “proprietário oculto” de um triplex no Guarujá, o ex-presidente criticou a condução do país posta em prática pelo atual presidente, Michel Temer. E completou: “Se a elite não tem competência de consertar esse País, um metalúrgico com 4º ano primário vai consertar”.

Já a respeito do ação penal presidida por Moro, Lula reiterou sua inocência, que de resto já foi provada com documentos e testemunhos apresentados no processo, o ex-presidente afirmou não estar acima da lei, mas que espera um tratamento civilizado por parte das autoridades envolvidas no episódio. “Eu não quero afrontar ninguém, eu respeito a Justiça. A única coisa que eu peço é o respeito deles em troca.”

Em um momento de maior emoção, Lula embargou a voz para dizer que tem ao seu lado a verdade, que é o maior patrimônio que levará até o final de sua vida. “Se um dia eu tiver que mentir pra vocês, eu prefiro que um ônibus me atropele em qualquer rua deste País”, declarou o ex-presidente.

