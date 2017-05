Museu de Arte da Bahia recebe lançamento do livro ‘A Saga do Judaísmo e a Criação da Nova Religião Cristã’

A bioquímica Lindinalva Silva inicia sua carreira na literatura lançando seu primeiro livro ‘A Saga do Judaísmo e a Criação da Nova Religião Cristã’, no dia 11 de maio de 2017, às 17h, no Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória). A escritora fará uma palestra na abertura do evento e contará com a intervenção musical de: Graça Inocêncio, Dirlan Botelho, José Edvaldo Cerqueira. No viloão Francisco Hércules e na flauta doce: Glória Lemos. A autora, que é poeta e tem alguns livros na gaveta, resolveu lançar o livro, impulsionada pela demanda de alunos do grupo de estudos de história do judaísmo e do cristianismo, do qual a mesma é ministrante.

A obra traça a história do povo judeu desde a sua formação; sua trajetória – idas e vindas pelo Egito, deserto e Canaã -; a conquista e posse da Terra prometida; as lutas que tiveram de enfrentar; as diásporas; sua peregrinação no exílio até chegar aos dias atuais com a aliah (retorno à Pátria). Retrata as bases do judaísmo e como ocorreu sua evolução ao longo do tempo. Nesse ínterim ocorre a criação do cristianismo, onde são relatadas quais as bases dessa nova religião, as motivações e seus concílios onde foram decididas as suas novas doutrinas.

O foco desse livro é justamente apresentar ao leitor a história do povo judeu, quem é esse povo e qual a sua missão, além de mostrar a origem da religião cristã: quando surgiu e em qual contexto ela foi inserida. Bem como despertar o leitor para enxergar as mentiras nas quais nos fizeram crer e para as verdades que nos foram omitidas por séculos e séculos.

Dedicar-se a leitura dessa obra, é adentrar nos primórdios do judaísmo até chegar aos dias atuais. O leitor terá a oportunidade de tirar uma série de conclusões que poderão alterar seus conceitos sobre algumas crenças.

A autora

Lindinalva Silva nasceu em Itupeva-Ba e residente em Salvador – BA desde 1988. Farmacêutica bioquímica graduada pela UFBA; coordenadora técnica de Laboratório de Análises Clínicas; pós-graduada em citopatologia ginecológica. Ministra cursos e palestras na área de saúde e na área espiritual e histórica, com ênfase no judaísmo - história e princípios – e história do cristianismo. Há muitos anos se dedica ao estudo e pesquisa de realidades metafísicas e sua conexão com o mundo físico, além de ser estudante de kabbalah.

Autora de quatro livros de poesias ainda não editados: Vida, amor e sonhos – O seu primeiro livro escrito na adolescência, com início aos doze anos de idade; Face Oculta; Ávida de Amor e o quarto ainda sem título definido.

Agenda

Quando: Dia 11 de maio (quinta-feira), às 17h.

Onde: Museu de Arte da Bahia – MAB (Corredor da Vitória), Salvador – BA.