Ministros elogiam estrutura da saúde de Feira de Santana, durante ‘Dia D ‘de vacinação contra a gripe

Feira de Santana foi o município escolhido pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, para cumprir sua agenda oficial no Dia “D” de de mobilização contra a gripe. Até o dia 26 de maio de 2017 deverão ser vacinadas, em todo o Brasil, 54,2 milhões de pessoas que integram o público-alvo. No município, a meta é vacinar 112.423 pessoas que integram o público alvo. Também participaram do ato outros dois ministros do Governo Federal: Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos). A comitiva foi recebida pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Após a recepção no aeroporto João Durval Carneiro, eles seguiram para a Secretaria de Saúde, onde foi realizada a solenidade oficial de lançamento do Dia “D” de vacinação contra a gripe. Após ser vacinado no local, Ricardo Barros ressaltou a importância da população se proteger. “Ano passado tivemos muitos casos da gripe H1N1, e esse ano da febre amarela. Então a população deve se vacinar”, salientou.

Na oportunidade o ministro anunciou a informatização do sistema de saúde que irá acontecer em todo o país. “É um grande avanço na saúde pública e irá permitir muito mais resultado na gestão”, afirmou. O ministro também ressaltou a importância do trabalho realizado através da Atenção Básica em Feira de Santana. “Quero agradecer, porque a Atenção Básica resolve de fato 80% dos problemas da saúde”, enumerou.

O prefeito José Ronaldo aproveitou a oportunidade para conclamar a população para as unidades. “Em Feira de Santana temos vacinas em todas as 120 unidades de saúde. É importante que as pessoas não deixem de se imunizar”.

O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana e elogiou a gestão municipal. “O ministro [Ricardo Barros] acertou em escolher a Bahia e especialmente em vir para uma cidade que é gerida por um dos melhores administradores públicos do país. Como baiano, tenho muito orgulho em poder participar também”, frisou.

O secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, disse que “o prefeito José Ronaldo tem sido um parceiro da Secretaria Estadual de Saúde. No mês passado inauguramos na cidade uma Policlínica, e o prefeito concordou em ampliarmos a capacidade de atendimento para outros municípios da região”, lembrou.

A secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas, reiterou o compromisso da secretaria com a população e lembrou que a campanha vai até o dia 26 de maio. Ao final da solenidade, foi entregue pela secretária uma placa de homenagem ao ministro Ricardo Barros pelo apoio ao Dia D em Feira de Santana. Também integrou a comitiva o deputado federal Antônio Brito; e a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti. Estiveram presentes no ato o vice-prefeito Colbert Martins, secretários municipais, o presidente da Camara Municipal, Reinaldo Miranda, os deputados estaduais Carlos Geilson e José Neto, além de outras autoridades.