Ministério Público lançará campanha de atuação na Micareta 2017 de Feira de Santana

É lançada na próxima segunda-feira (08/05/2017), às 14h, a campanha de atuação do Ministério Público estadual na Micareta de Feira de Santana. Com o slogan de trabalho ‘Micareta da Paz é você quem faz’, promotores de Justiça e servidores da instituição atuarão em esquema de plantão em todo o período da micareta, que acontecerá de 18 a 21 de maio. Durante o lançamento, que contará com a participação da procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado e acontecerá na sede da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana (situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.347, Centro), o MP apresentará à sociedade como será a atuação do órgão durante a festa.

No período da Micareta, as equipes de trabalho do Ministério Público atenderão no posto fixo de atendimento, que funcionará na sede da Promotoria Regional, e de forma itinerante nos circuitos da festa, visitando postos policiais, unidades de saúde, conselhos tutelares, centros de acolhimento de crianças e adolescentes, delegacias, dentre outros. Durante a itinerância, serão distribuídos folders e panfletos de campanhas institucionais