Micareta 2017 de Feira de Santana se destaca como a festa do folião ‘pipoca’

Com uma programação toda especial valorizando o folião “pipoca” com atrações de destaque no cenário nacional, a Micareta 2017 de Feira de Santana se consolida como o maior Carnaval fora de época do país e reafirmando sua identidade de também ser a mais democrática.

A grade de shows agrada todas as idades e gostos, com a diversidade de gêneros musicais, com canções interpretadas por artistas da terra que estão tentando trilhar o caminho do sucesso, a partir da poderosa vitrine da Micareta, como também as feras consagradas nos mais diversos ritmos, desde a sofrência, o axé, o romantismo até o reggae e o MPB. Uma mistura que torna esta festa impar e bastante agradável.

Com o fortalecimento do folião “pipoca”, a Prefeitura trouxe neste sábado (20/05/2017), artistas consagrados como Pablo e toda sua sofrência romântica que vem encantando os baianos, o reggae de Edson Gomes, um dos maiores expoentes deste ritmo musical no Brasil; muito pagode e o axé da Banda Eva, uma das mais queridas do país.

Para o folião “pipoca”, a festa nunca esteve tão democrática. Acabou o corredor dos camarotes e reduziu bastante o número de blocos, mas sem perder a qualidade da participação de grandes atrações, garantidas pela Prefeitura de Feira de Santana.

Pipoca do Saulo domina o Maneca Ferreira

Definitivamente a “Pipoca do Saulo” está consolidada na Micareta de Feira de Santana. Pela segunda vez consecutiva arrastando o público sem cordas, Saulo Fernandes mostrou, em mais um ano, seu carisma e carinho com os feirenses.

A “Pipoca linda”, como ele apelidou no ano passado, cantou e dançou durante todo o percurso. Sem dúvidas, a maior pipoca da noite.

Sucessos da época da banda Eva e sucessos de sua carreira solo ditou o ritmo do desfile. O coro do povão, por muitas vezes se sobressaiu aos potentes graves do trio. A “Pipoca do Saulo” dominou o Maneca Ferreira.

Armandinho, Dodô e Osmar decretam que a Micareta é da pipoca

“Pra quê corda? Pra quê corda? Se a pipoca está com a corda toda”! Decretou quem tem moral para comandar uma Micareta. Foi assim que o trio Armandinho, Dodô e Oscar entraram no circuito Maneca Ferreira na noite desta sexta-feira, 19.

Contratados pela Prefeitura para animar o folião pipoca, o trio manteve a tradição com as músicas que marcaram época nos carnavais. Dos mais velho aos mais novos, não teve quem não fosse no embalo da guitarra baiana.