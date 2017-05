Mercado de moedas digitais ultrapassa 30 bilhões de dólares pela primeira vez

O mercado mundial de moedas digitais está em ebulição. O preço do Bitcoin a primeira e mais conhecida moeda digital chegou a 4.500 reais o site MercadoBitcoin.com.br. Contudo existem outras moedas digitais menos conhecidas. A outra que é possível ser comprada diretamente com reais no Brasil, o Litecoin, está sendo negociada por 50 reais, maior preço desde março de 2014.

Existem mais centenas de moedas digitais sendo negociadas em diferentes plataformas no mundo. O site CoinMarketCap.com que faz o ranking de negociação delas, lista mais de 700 atualmente.

“Os brasileiros que querem comprar outra moeda que não sejam bitcoins ou litecoins, normalmente compram bitcoins no Brasil, enviam para alguma plataforma do exterior, e compram as outras moedas pagando com Bitcoin”, diz André Luiz Oda, sócio do Mercado Bitcoin. Muitos fazem isso para comprar Ether, por exemplo, que é a segunda moeda mais negociada.

Atribui-se essa alta generalizada a diversos fatores. Os principais são os avanços técnicos que estão ocorrendo nas principais moedas, que possibilitam que o número de pagamentos seja maior, ou mesmo que sua tecnologia de armazenamento de dados, conhecida como blockchain, seja usada em outras áreas como seguros e registro de propriedades.

Sobre o Mercado Bitcoin

O MercadoBitcoin.com.br foi criado em 2011 como site para intermediação de compras e vendas de moedas digitais. Mercado Bitcoin é a maior empresa de moedas digitais e Blockchain da América Latina. Em 2017 completou 200 mil clientes cadastrados. Seu fundador, Rodrigo Batista, cresceu em favelas de São Paulo, formou-se na USP e hoje empreende em empresas do mundo digital.