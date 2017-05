Melhoria na qualidade de vida pode começar no dentista

Engana-se quem pensa que o dentista cuida apenas da Saúde Bucal do paciente. Os tratamentos, hoje em dia, vão além: elevam a auto-estima de quem os procura, melhoram qualidade de vida e revelam como nosso corpo é uma verdadeira máquina cujas engrenagens só funcionam perfeitamente se todos os cuidados com o corpo estiverem em dia.

Do botox ao sono perfeito, as grandes mudanças no estilo de vida de um paciente podem começar na cadeira do dentista, profissional cada vez mais capacitado para intervenções estéticas, com diagnóstico criterioso, inclusive para efeitos permanentes. “A origem de muitos dos problemas do ser humano está na boca, até mesmo o estresse, tido como o ‘mal do século’”, destaca Eduardo Oliva, Especialista de Prótese e Implantes Dentários e Mestre e Doutor em Reabilitação Oral pela UNESP-Araraquara.

Um ser estressado coloca em cheque o funcionamento de todo o organismo. O “ranger” dos dentes, por exemplo, conhecido como Bruxismo, é um sintoma comum entre pessoas que sofrem de estresse, seja por problemas no trabalho, pressões diárias e dramas familiares. Uma de suas principais consequências é dor de cabeça e na musculatura da face, provocando mal-estar e consequente piora do quadro de saúde do paciente.

“Além das dores de cabeça, dores de ouvido são frequentes em quem sofre de bruxismo, além de antecipar o processo de desgaste dos dentes. Por conta da mordida errada, pacientes chegam a desenvolver problemas mais graves como a disfunção temporomandibular”, explica Eduardo Oliva, que reforça que o estresse ainda potencializa problemas como gengivite (inflamação da gengiva).

Atualmente, dentistas podem indicar tratamentos leves para o problema do bruxismo, como as placas miorrelaxantes, criadas com molde para cada paciente, e que ameniza as dores na região da face. Mais recentemente, os dentistas passaram a aplicar botox com o mesmo objetivo.

“A toxina botulínica, que é muito conhecida em tratamentos estéticos, promove o relaxamento muscular e consequente alívio das dores. Como o bruxismo surge, basicamente, da contração excessiva do músculo mais forte do corpo humano, que é o masseter, responsável pela mastigação e pelo fechamento da mandíbula, temos tido bons resultados”, ressalta Dra. Agda Rios, Mestre em odontologia e pós-graduada em Terapêutica Odontológica com Toxina Botulínica, Preenchimento orofacial e Técnica de Bichectomia.