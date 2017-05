Mari Gonzalez se despede do Programa Pânico na Band

A baiana Mari Gonzalez se despediu do elenco do Programa Pânico na Band no último domingo, 30, deixando um recado em suas redes sociais: “Descobrir que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprender que não importa onde já chegou, mas sim para onde está indo…”.

No texto, Mari deixa claro que a saída foi uma escolha dela e que é muito grata a equipe pela oportunidade de fazer parte do programa: “Sou muito grata ao programa pânico por tudo, por ter me encontrado naquele aeroporto na Bahia e ter mudado minha vida, por me fazer conhecer coisas que jamais teria conhecido, por ter me superado em várias situações e por muitos aprendizados. Tudo que sinto por eles são coisas boas e desejo o melhor sempre”.

A baiana esteve a frente do “Pânico na Band” por cerca de três anos e sempre se destacou pela sua beleza e espontaneidade. Agora, Mari Gonzalez segue com novos projetos que serão anunciados em breve.