Majestades da micareta 2017 de Feira de Santana participam do Esquenta

Numa disputa bastante acirrada a jovem cabeleireira Jaize dos Santos, 22 anos, foi eleita Rainha da Micareta 2017, e vai comandar os quatro dias de folia ao lado do Rei Momo Newton Carvalho e das princesas Alana Santos de Almeida e Suzana Ferreira dos Santos.

A “Corte Real” foi eleita na manhã deste domingo(07/05/2017), no Teatro Municipal Margarida Ribeiro. A etapa final do concurso contou com a participação de dez candidatas aos títulos de rainha e princesas, e dez candidatos ao título de “Rei Momo, primeiro e único”.

Candidatas aos títulos de beleza e os concorrentes à coroa de Momo desfilaram para uma platéia dividida entre fervorosas e barulhentas torcidas organizadas. O corpo de jurados foi formado pela jornalista e consultora de moda Rose Leal, o fotógrafo Luiz Tito, o advogado Dálvaro Neto, a professora Alfreda Xavier e a produtora cultural Lourdes Santana.

Promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o certamente é dirigido e coordenado há 38 anos por Edson Batista.

O evento contou com as presenças do prefeito José Ronaldo de Carvalho, os secretários Edson Borges (Cultura), Antônio Carlos Borges Junior (Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico), Adelmário Xavier (comandante da PM).

Esquenta Micareta

O concurso se estendeu até o Esquenta Micareta, na rua São Domingos.

Criado há cinco anos pelo jornalista Jailton Batista, então secretário de Cultura, o Esquenta é uma prévia da Micareta que leva milhares de foliões à rua São Domingos, principal point de bares da cidade. Este ano a programação do Esquenta Micareta foi especialmente abrilhantada com as presenças ilustres do Rei Momo Newton Carvalho, a rainha Jaize dos Santos e as princesas Alana Santos e Suzana Ferreira.

Premiação

A Rainha da Micareta e o Rei Momo foram premiados com cheques de R$ 2 mil. Já as princesas receberam cheques de R$ 1.500.