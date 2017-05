Luciana Alves comanda trio para pipoca na Micareta 2017 de Feira de Santana

A cantora Luciana Alves comandará seu trio elétrico na Micareta de Feira em 2017. A apresentação acontece na sexta-feira (19/05/2017), a partir das 22:30h. A pipoca da loira é uma das mais aguardadas na festa, onde seus fãs clubes têm um encontro especial com a artista.

Para apresentação na Micareta 2017, Luciana Alves prepara muitas novidades, começando com o repertório com muita música mesclando axé music, sertanejo, forró, pop e sucessos que marcaram a carreira musical, além de fazer o lançamento oficial de nova música de trabalho, ‘Batuque de Rua’, composta pela própria cantora.

“Nesta Micareta vou mostrar meu swing, minha identidade na maior festa popular de Feira de Santana, é um momento especial que vou estar ao lado do público da minha cidade, estou fazendo de tudo com muito carinho para os foliões, que vão seguir a pipoca da loira”.

O figurino da cantora é assinado pelo Ateliê Longilínea. “Penso todo o ano neste figurino, no clima da festa, os músicos e os convidados estarão com camisas especiais seguindo o tema da loira”.

Além da apresentação na pipoca, Luciana estará em duas participações especiais no domingo: a primeira às 14:30h no Bloco Zerinho, um dos mais tradicionais da cidade, ao lado da cantora Katê, atração do Bloco. E a noite a cantora estará na despedida do cantor Paulo Bindá.

“Essa duas participações serão muito mais que especiais para mim, a tarde junto com a criançada do Zerinho e minha amiga linda Katê e a noite em um momento especial na despedida de Paulo Bindá da festa, ou seja, mais momentos especiais na festa.”