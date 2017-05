Líder do Governo Rui Costa participa de inauguração de salas de aula e berçário no conjunto penal de Feira de Santana

Mais humanidade, educação e ressocialização. Movidos por este objetivo, o Governo do Estado, a Pastoral Carcerária, professores estaduais, presidiários e funcionários trabalharam durante um ano, em parceria, para construir e entregar na manhã desta segunda-feira (08/05/2017), quatro novas salas de aula e um berçário na ala feminina do Conjunto Penal de Feira de Santana.

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Zé Neto, participou da inauguração das novas estruturas ao lado do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte; do diretor do Conjunto Penal de Feira de Santana, Capitão Allan Araújo e do Superintendente de Ressocialização do Estado, Luís Antônio Nascimento.

“Para mim é uma grata felicidade ver situações como essas que inauguramos hoje junto com o nosso querido amigo, secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte e o nosso diretor Capitão Allan Araújo. São quatro salas de aula e um berçário para as mulheres que, hoje detentas, precisam de mais carinho para elas e para seus filhos, e precisam também de mais conforto e qualidade no aprendizado. É um dia importante para a cidade, para o Estado – já que o presídio é regional, e acima de tudo é um gesto de amor que foi construído com a parceria de professores, Estado, direção do presídio, detentos e gente do comércio. Isso mostra que, mesmo neste momento de dificuldade financeira que nós estamos passando em todo país, ainda conseguimos fazer entregas tão significativas como de hoje. Entregas como essas trazem uma dose de amor muito grandiosa para conduzir a nossa sociedade a dias melhores. Não posso deixar de agradecer também ao nosso governador Rui Costa e ao secretário de Educação Walter Pinheiro pelo apoio que foi dado a este evento”, declara o deputado estadual Zé Neto.

Cada uma das quatro salas de aula tem capacidade para 20 alunas. A estrutura é mais um anexo do Colégio Estadual Paulo VI, que tem sede no bairro Aviário, mas possui, além de estrutura no Conjunto Penal, unidades também na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Zilda Arns, na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Juiz Melo Matos; além de mais um anexo no bairro Limoeiro. De acordo com o vice-diretor do Colégio, Reginaldo da Silva, cerca de 40 professores já atuam no Conjunto Penal, ministrando aulas para detentos e detentas.

Já o berçário tem capacidade para seis mamães e bebês que inclusive já ocupam o lugar. Segundo o diretor do Conjunto, Capitão Allan Araújo, assim que a estrutura ficou pronta já surgiu essa demanda, e por isso, 6 detentas já utilizam o espaço para cuidar de seus filhos, que nasceram dentro do presídio, durante o período mínimo de 6 meses, mas que pode ser estendido até um ano.