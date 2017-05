Léo Santana levantou poeira e não deixou ninguém parado na Micareta 2017de Feira de Santana

O gigante, como é conhecido pelos fãs, Léo Santana foi uma das atrações mais esperadas pelo público do Camarote Central Mix, nesta sexta (19/05/2017). Após o show de Avine Vinny, Léo subiu no palco, saudou o público e se apresentou para milhares de fãs.

O cantor começou o show com sua mais nova música de trabalho “Vai dar PT” e levou o público ao delírio. Léo anunciou para os fãs que fará um “Baile da Santinha” em Feira de Santana em setembro. Além do Camarote, o cantor irá puxar o bloco Lá Vem Elas, amanhã (20), no Circuito Maneca Ferreira.

Além dos shows nos camarotes, a Skol preparou uma surpresa para o folião pipoca. A grande novidade foi o Point Skol, um palco montado no Espaço Universitário, com atrações de peso para a folia momesca. Neste sábado, quem ocupa o palco do Point Skol, é a cantora Katê.

Naiara Santana, irmã do cantor Léo Santana faz presença vip na Micareta de Feira

Naiara Santana, uma das irmãs do cantor Léo Santana chamou atenção dos fotógrafos que estão cobrindo a Micareta de Feira, na noite deste sábado (20/05/2017). Badalada nas redes sociais, a irmã do Gigante curtiu o show de Tayrone acompanhada de duas amigas na sala de Imprensa da Skol, localizada no Camarote Central Mix.

Naiara possui mais de 107 mil seguidores no Instagram. Ela já é reconhecida por alguns fãs de Léo Santana, especialmente depois de ter participado de diversos vídeos, como por exemplo, do clipe “Negro Lindo”, um dos sucessos do cantor.

Na Sala de Imprensa Skol, com postura de celebridade digital, ela atendeu a imprensa, e posou para fotos. Um dos pontos de encontro de artistas e celebridades, a Sala de Imprensa Skol tem reunido dezenas de personalidades fora do quadrado, durante todos os dias da folia feirense.