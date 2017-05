Lançamento de livro no Mercado de Arte Popular. O romance ‘Bravi’, de Gilson Guimarães

O romance ‘Bravi’, de Gilson Guimarães, tem prefácio do poeta e jornalista Fernando Coelho. Luciano Serva Ferreira, almirante das areias da Praia de Stela Maris, promete visitar o Sertão.

Gilson Guimarães escreve desde a infância. Livros imaginários. Duvidou do talento e virou engenheiro. Construiu uma sólida carreira que exerceu por 22 anos. E teve que se desconstruir para pegar a origem e se refazer tijolo por tijolo. Passou a viver letras vapores, palavras perfumes, livros pessoas.

Em 2002, menos engenheiro e mais publicitário, uma trombose medular quase o tirou do mundo. Revirou sua história. Paraplégico, aposentado, engavetou-se durante uma década.

Durante dez anos remoeu as entranhas e em 2013 deu um basta. Abriu a gaveta e lançou seu primeiro livro de poemas ” Imensidão Mulher “., com prefácio do poeta e jornalista Fernando Coelho e projeto gráfico do designer Washington Falcao.

Agora Gilson Guimarães lança ” Bravi “, seu primeiro romance, com 288 páginas, pela editora Aquariana, sobre a saga de duas famílias europeias que desembarcam no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, fugindo, uma do fascismo na Itália, e a outra da Guerra Civil Espanhola.

O romance narra a trajetória de personagens singulares que se confundem com importantes acontecimentos durante o século 20 e desfila dramas, amores, encontros e desencontros.

Lançamento : 12 de maio às 19h

Local : Mercado de Arte Popular, Feira de Santana – Bahia.