Jurista Afrânio Silva Jardim, em crítica ao juiz Sérgio Moro: “se o ex-presidente Lula restou humilhado, de certa forma, também restou humilhado o povo brasileiro, que nele deposita tantas esperanças”

Reconhecido como um dos mais destacados nomes do campo do conhecimento jurídico nacional, o livre-docente em processo penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Afrânio Silva Jardim — após assistir ao depoimento prestado em Curitiba na quarta-feira (10/05/2017) pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao juiz federal Sérgio Moro — publicou na quinta-feira (11) análise e pedido na página pessoal que mantém no Facebook, com título ”Interrogatório do ex-presidente Lula; estou indignado com o que assisti’.

Na declaração prestada, a irresignação do jurista Afrânio Silva Jardim contra o evidente abuso de autoridade praticado pelo “pretor”, “verdugo” da “República de Curitiba”, terra onde a Lei é conspurcada em nome de uma pseudo justiça. Justiça que tem atuado em conjunto com próceres da Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Época e IstoÉ, veículos de comunicação envolvidos nos apoios aos Golpes de Estado ocorridos em 1964 e 2016. Conjunção que objetiva manter a plutocracia autocrática que viceja na degenerada e usurpada República brasileira.

Confira íntegra da publicação ‘Interrogatório do ex-presidente Lula; estou indignado com o que assisti’

Após assistir a toda audiência em que ocorreu o interrogatório do ex-presidente Lula, no dia de ontem, fiquei indignado com a forma pela qual o juiz Sérgio Moro conduziu este ato processual.

Por este motivo, solicito, de público, aos amigos Pierre Souto Maior Amorim e Marcelo Lessa, organizadores do livro “Tributo a Afrânio Silva Jardim”, que diligenciem junto à Editora Juspodium no sentido de que não conste, na sua terceira edição, o trabalho do referido magistrado. A obra foi publicada, em minha homenagem, sendo composta por vários estudos de renomados juristas pátrios e estrangeiros.

Esta minha solicitação, além de ser motivada pelo inconformismo acima mencionado, tem como escopo evitar constrangimento ao próprio juiz Sérgio Moro, diante de críticas técnicas que venho fazendo a seu atuar processual. Ademais, alguns colaboradores da obra coletiva já se manifestaram desconfortáveis em figurar na companhia deste magistrado no aludido livro.

A minha indignação é tanta que, apesar de professor e ex-membro do Ministério Público experiente, quase não consegui dormir esta noite e, por isso, estou aqui novamente fazendo este aditamento. Sinto necessidade de “gritar”, sinto necessidade de “desabafar”. Posso estar errado, mas o ex-presidente Lula não está tendo o direito a um processo penal justo. Ele não merecia isso. Fico imaginando o “massacre” a que seria submetida a sua falecida esposa D. Maria Letícia, pessoa humilde e inexperiente.

Confesso que continuo amargurado e termino dizendo que, se o ex-presidente Lula restou humilhado, de certa forma, também restou humilhado o povo brasileiro, que nele deposita tantas esperanças.

Termino também dizendo que restou “esfarrapado” o nosso sistema processual penal acusatório, que venho procurando defender nestes trinta e sete anos de magistério. O juiz Sérgio Moro me deixou triste e decepcionado com tudo isso. Como teria dito um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, “estamos vivendo uma pausa em nosso Estado de Direito”…

*Afrânio Silva Jardim é um dos maiores processualistas do Brasil, livre-docente em processo penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre em Direito das relações sociais pela Universidade Gama Filho (UGF).