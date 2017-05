Irecê: ossada encontrada por bombeiros Bahia pode ser de espanhol desaparecido

O mistério do desaparecimento do espanhol Hugo Ferrara Torno, 27 anos, pode ter chegado ao fim nesta quinta-feira (11/05/2017). Equipes do 11º Grupamento de Bombeiros Militares encontraram, nas proximidades da Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina, restos mortais que podem ser do jovem. A família não tem notícias de Hugo desde o final de 2015 e prestou queixa sobre o sumiço dele na Delegacia Territorial de Seabra.

As buscas pela localização do espanhol foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros, após um guia local encontrar uma mochila com os pertences de Hugo. De acordo com o titular da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Seabra, delegado Rafael Almeida de Oliveira, no acessório foram encontrados os documentos do desaparecido, além de um diário contando todo o trajeto percorrido por ele nas trilhas.

“Ele relata no caderno que havia sofrido um acidente que o deixou bastante debilitado”, afirmou o delegado. Com informações sobre os passos de Hugo, as equipes do 11º GBM retomaram as buscas na última terça-feira e encontraram restos mortais. Subcomandante da unidade, o major bombeiro Jean Vianey explica como o trabalho de resgate foi realizado. “Foram percorridos vales, cânions, cachoeiras e leitos dos principais rios de região que levassem a indícios que apontassem à localização do jovem”, afirmou.

Ressaltou ainda que todos os bombeiros envolvidos no resgate possuem curso de prevenção e combate a incêndios florestais que, além de prepará-los para o combate às chamas, também os capacita a realizar busca e salvamento em regiões de difícil acesso, como a da Chapada Diamantina.

A ossada encontrada será encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica de Irecê. O material genético deve ser comparado com o cedido pela mãe do jovem desaparecido, através do exame de DNA, que vai comprovar ou não a identificação.

*Com informações da SSP Bahia.