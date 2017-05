Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina da UNIFACS

Único na Bahia avaliado pelo MEC com o conceito máximo, o curso de Medicina da Universidade Salvador – UNIFACS está com inscrições abertas para o vestibular. Serão 90 vagas oferecidas e os interessados podem se inscrever até 7 de julho de 2017. As inscrições custam R$ 300 e as provas acontecem no dia 16 de julho (domingo).

O curso obteve no 5 no processo de avaliação do Ministério da Educação em que foram avaliadas: a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura. Durante a visita in loco, mais de 70% dos itens avaliados, receberam nota máxima. Os indicadores biblioteca, corpo docente, laboratórios, metodologia de ensino e política de apoio aos alunos tiveram destaque na avaliação.

O objetivo do Curso de Medicina da UNIFACS é de formar médicos com sólido conhecimento geral e formação humanista, crítica e reflexiva, aptos a exercer a profissão com responsabilidade e princípios éticos, capazes de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de saúde. Mais informações: www.unifacs.br/vestibular.

Sobre a Unifacs

A UNIFACS – Universidade Salvador, integrante da rede internacional de universidades Laureate, líder global no segmento de educação superior, é uma das maiores universidades da Bahia. Fundada em 1972, a UNIFACS oferece cursos de graduação (bacharelado e tecnológica) nas modalidades presencial e a distância, e de Pós-graduação lato (especializações e MBA’s) e stricto sensu (mestrados e doutorados), além de desenvolver atividades de pesquisa e extensão que contribuem para o desenvolvimento econômico em social do nosso estado.

Sobre a Rede Laureate Brasil

A Laureate Brasil, integrante da rede global líder em ensino superior Laureate International Universities, é formada por 12 instituições de ensino que possuem mais de 50 campi em oito estados brasileiros. Fazem parte da Rede Laureate Brasil: BSP – Business School São Paulo, CEDEPE Business School, Complexo Educacional FMU, Centro Universitário do Norte (UniNorte), Centro Universitário IBMR, Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS), Faculdade dos Guararapes (FG), Faculdade Unida da Paraíba (UNPB), Universidade Anhembi Morumbi, Universidade Potiguar (UnP), e Universidade Salvador (UNIFACS).

Sobre a Laureate International Universities

A Laureate International Universities é a maior rede mundial de instituições de ensino superior, com mais de um milhão de alunos matriculados em mais de 70 instituições, em 25 países, com mais de 200 campi e online. A Laureate oferece programas de graduação, pós-graduação e especialização de alta qualidade e voltados para a carreira, em uma ampla gama de áreas de conhecimento, incluindo artes, arquitetura, administração, design, educação, engenharia, ciências da saúde, medicina, direito e hospitalidade. A Laureate acredita que a sociedade se beneficia quando seus alunos, professores e colaboradores usam suas habilidades coletivas e experiências para criar mudanças positivas e duradouras. Este compromisso é expresso pela filosofia “Here for Good” – “Aqui para o Bem e Aqui para Sempre” e confirmado pela sua posição como uma certificada B Corp™, e a conversão, em 2015, para uma U.S. Public Benefit Corporation (Corporação Americana de Benefício Público), uma nova classe de corporação comprometida em criar um impacto positivo na sociedade. Saiba mais em: www.laureate.net.