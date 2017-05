Governador Rui Costa inaugura novas unidades da DEAM e do DISEP em Alagoinhas

Novas unidades, com investimento de cerca de R$ 7 milhões, Alagoinhas comemorou, na manhã desta sexta-feira (12/05/2017), a inauguração da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), que reúne a Delegacia Territorial e a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica do município.

Executadas pela Secretaria da Segurança Pública, as obras foram inauguradas na manhã desta sexta-feira (12), com a presença do governador Rui Costa e do secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, e a participação intensa da população.

“Foram quase R$ 8 milhões investidos nas duas unidades. Agora, Alagoinhas passa a ser beneficiada integralmente com os principais projetos de renovação das estruturas policiais do interior do estado”, celebrou Barbosa, lembrando ainda que o município também recebeu recentemente um Centro Integrado de Telecomunicações, viaturas e novos policiais.

Num módulo de dois andares e instalada no bairro Jardim Petrolar, a Deam possui, além das dependências comuns a qualquer unidade policial, sala de reconhecimento, que garante mais proteção e sigilo às denunciantes e atende de forma adequada pessoas com necessidades especiais. Foram investidos R$ 2,4 milhões aproximadamente. Antes, a unidade funcionava num imóvel alugado.

Localizado no bairro Bela Vista, o Disep custou cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres estaduais, oferecendo novas estruturas para a Delegacia Territorial e para a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica. Em módulos separados e interligados por um acesso administrativo, o Disep também oferece uma sala de capacitação.

“O fortalecimento das polícias no interior tem sido uma das prioridades da SSP. Ainda temos uma série de entregas este ano em várias regiões”, ressaltou o secretário da Segurança Pública.