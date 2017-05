Governador Rui Costa autoriza construção da policlínica de Alagoinhas e inaugura Distrito Integrado de Segurança Pública

Os moradores de mais 18 cidades baianas poderão contar com serviços de saúde especializados sem a necessidade de se locomover para outras regiões. O governador Rui Costa autorizou, nesta sexta-feira (12/05/2017), o início da construção da Policlínica Regional de Alagoinhas, no nordeste do estado, por meio do consórcio de saúde. “A saúde é um compromisso do Governo e, mesmo neste momento de dificuldades que o país está enfrentando, continuamos, com muito esforço e sacrifício, tocando as ações em toda a Bahia, com o objetivo de melhorar cada vez mais a vida dos baianos”, destacou o governador.

De acordo com Rui, as policlínicas têm um papel fundamental no quesito prevenção. “Esse tipo de unidade promove uma saúde preventiva. As pessoas poderão se cuidar, terão mais acesso à realização de exames, consultas. Isso faz com que os hospitais sejam poupados e tenham mais espaço para os casos de maior gravidade. Inclusive, a prevenção é uma forte aliada para a diminuição desses casos”.

O investimento previsto nas obras da policlínica é de cerca de R$ 24 milhões, entre obras e equipamentos, beneficiando a população de Alagoinhas e os municípios circunvizinhos, Acajutiba, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Ouriçangas, Pedrão, Rio Real e Sátiro Dias.

Na oportunidade, o governador Rui Costa adiantou que será realizada uma ampliação do Hospital Regional Dantas Bião e um aumento no número de UTIs em Alagoinhas. “Vamos retirar a parte administrativa e também a infantil de dentro do prédio principal e colocar na área ao lado, anexa ao hospital. A ampliação do número de UTIs vai aumentar a possibilidade de cirurgias na unidade, inclusive na área de neurologia”, garantiu.

Estiveram presentes na visita os prefeitos dos municípios que administrarão a unidade de saúde por meio de um consórcio de saúde, que garante que 60% do custeio seja rateado entre os participantes e os 40% restantes será bancado pelo Estado.

Policlínicas

Já são nove os consórcios implantados no estado. Além de Alagoinhas, as regiões de Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Jequié, Guanambi, Camaçari/Salvador, Feira de Santana e Valença já possuem consórcios de saúde. Estão com policlínicas em construção Teixeira de Freitas (67,62%), Jequié (70,56%), Irecê (70%) e Guanambi (57,45%). A meta é que, até 2018, mais de 5 milhões de baianos estejam sendo atendidos em policlínicas regionais.

Reforço na segurança

Além dos investimentos na área de saúde, o governador inaugurou, em Alagoinhas, uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e um Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), totalizando R$ 6,8 milhões em investimento. O novo Disep vai abrigar as polícias Civil e Técnica. Já a novo Deam vai atender e auxiliar no combate a todos os tipos de violência contra a mulher.

Para o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, as modernas unidades integram o novo padrão de unidades policiais proposto pela pasta. “Esse é um investimento muito importante. A Deam vai ter toda a infraestrutura necessária para um bom atendimento à mulher vítima de violência e para que nossos servidores da polícia civil possam trabalhar com mais dignidade. O Disep vai auxiliar as ações do Departamento de Polícia Técnica, com um novo necrotério e nova estrutura para a realização das perícias”.

Ainda na cidade, Rui visitou as obras de pavimentação asfáltica de ruas do bairro do Jardim Petrolar, que contam com um investimento de R$ 1,89 milhões. Acompanharam o governador o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, o presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel, e a senadora Lídice da Mata.