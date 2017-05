Frentista é denunciado por tentar matar transexual em Presidente Dutra

O Ministério Público estadual ofereceu na terça-feira (09/05/2017), denúncia contra o frentista Domingos Mendes Machado Neto, acusado de tentar matar a transexual Bárbara Trindade, no último dia 2 de abril, no município de Presidente Dutra. Conforme a acusação, Domingos Neto, “mediante dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, disparou tiros de armas de fogo contra ela, acertando a região próxima do ouvido esquerdo e a coluna cervical. O atentado deixou Bárbara tetraplégica.

Segundo a denúncia, no dia do crime, o frentista agendou um “encontro amoroso” com Bárbara, via aplicativo de troca de mensagens, e combinou que a buscaria na Rua Vereador João Rocha, nas proximidades da Câmara Municipal, para de lá partir em direção a uma residência. Domingos Neto teria chegado numa carona de uma motocicleta, cujo motorista não foi identificado, e teria disparado contra Bárbara logo após descer do veículo. A denúncia é de autoria dos promotores de Justiça Áviner Rocha Santos, Edna Márcia Souza de Oliveira, Fábio Nunes Guimarães e Igor Clóvis Miranda. Na denúncia, eles afirmam que “o encontro designado pelo algoz serviu para dissimular sua real intenção e, dessa forma, diminuir a vigilância da vítima, permitindo eficiente ataque contra a vida alheia”.

*Com informações do MPBA.